СБ Беларуси предложил разрывать контракты с работниками за забастовки

Власти Беларуси намерены разрешить работодателям расторгать контракты с работниками за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми разногласиями, сообщил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Рахманов в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам Рахманова, забастовки, проходившие в стране во втором полугодии 2020 года не были связаны с трудовыми спорами, их целью была остановка работы предприятий и раздел рынков, в том числе зарубежных.

«Мы также предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», – отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

Протесты в Беларуси начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.