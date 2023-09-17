Саудовская Аравия прервала переговоры о возможной нормализации отношений с Израилем. Известный арабский израильский журналист Маджди Халаби сообщил об этом в газете Elaph со ссылкой на источник в Канцелярии премьер-министра Нетаниягу.

По словам источника, Эр-Рияд отказался продолжать контакты на эту тему, поскольку глава правительства уступил давлению экстремистов в правительстве и воздерживается от любых жестов доброй воли в отношении палестинцев.

Министры от «Оцма еудит» и «Религиозных сионистов» блокируют любые попытки Нетаниягу что-то продемонстрировать в этом направлении.

Американцы уведомили израильтян, что в такой ситуации Саудовская Аравия не готова продолжать переговоры о нормализации.

Источник сказал Халаби, что в Иерусалиме «растеряны, так как и министры, и глава правительства верили, что Эр-Рияд пойдет на нормализацию, не увязывая это с палестинским вопросом». Это очень странно, так как саудовские властители всегда говорили, что эти два вопроса неразрывно связаны.

В последние недели появились сообщения о том, что Рамалла готова спокойно отреагировать на нормализацию между Эр-Риядом и Иерусалимом, а Саудовская Аравия предложила предоставить финансовую поддержку ПА. Это было оценено как значительный шаг на пути к нормализации. (israelinfo.co.il)