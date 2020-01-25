Саудовская Аравия поменяла регулятора в области распределения газа

Совет министров Саудовской Аравии принял решение передать регулирование деятельности по распределению и реализации сухого и сжиженного нефтяного газа министерству энергетики королевства.

Как передает Интерфакс со ссылкой на саудовское информационное агентство SPA.

Данное решение было принято на основе предложения министерства энергетики и рекомендаций совета по экономике и развитию Саудовской Аравии, отмечается в сообщении.

Данный совет является правительственным органом, созданным в 2015 году для координации деятельности и унификации функций различных государственных ведомств.

Ранее эти функции выполнял регулирующий орган в области электроэнергетики и когенерации (Electricity and cogeneration regulatory authority, ECRA).

Единственным производителем и поставщиком природного газа в королевстве является Saudi Aramco. Согласно данным BP Statistical review, в 2018 году компания добыла 112,1 млрд куб. м газа (109,3 млрд куб. м в 2017 году), весь добытый газ был потреблен на территории королевства. Около 40% добываемого газа идёт на производство электроэнергии, около 40% потребляет растущий сегмент нефтехимии. Около 20% газа используется в качестве топлива на опреснительных станциях, и эта доля будет расти. Согласно прогнозам Aramco, к 2030 году потребности страны в газе возрастут на 40%, и уже в ближайшее время компания не сможет самостоятельно удовлетворить всё возрастающее потребление.