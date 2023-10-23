Французские истребители Rafale впервые могут пополнить ряды ВВС Саудовской Аравии, королевство рассматривает возможность покупки 54 самолетов. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета La Tribune, ссылаясь на источники.

Уточняется, что Эр-Рияд официально направил запрос французскому производителю Dassault Aviation и ожидает получить ответ с перечислением условий потенциальной сделки до 10 ноября. Издание отмечает, что уже несколько десятилетий Париж безуспешно пытался предложить свои истребители саудовцам, чей парк боевой авиации в настоящее время состоит из американских F-15, британо-германо-итальянских Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.