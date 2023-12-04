Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу после первого квартала 2024 года. Речь идет о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Бен Салман пообещал, что ограничения будут исполнены в полном объеме. Решение об отмене добровольного сокращения суточной нефтедобычи будут отменены только после изменения рыночных условий и стабилизации биржевых цен на нефть на приемлемом для участников ОПЕК+ уровне. По его словам, добровольное сокращение нефтедобычи со стороны стран картеля к настоящему времени уже привело к увеличению мирового спроса на сырье.