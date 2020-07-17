Самые популярные азербайджанцы России призвали Армению положить конец оккупации

Самые популярные азербайджанцы России, известные артисты, рэперы и блогеры устроили в соцсетях масштабную акцию поддержки своего народа, призвав страну агрессора – Армению, сложить оружие и положить конец оккупации территорий Азербайджана для обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

В акции «Я – азербайджанец» приняли участие народный артист Эмин Агаларов, дуэт HammAli & Navai, рекордсмен российского Instagram, блогер Гусейн Гасанов, Jony, певец и продюсер Bahh Tee, Эллаи (Эльвин Алиев), дуэт братьев – близнецов Рауф и Фаик и др. Кумиры современной молодежи осудили агрессию страны захватчика – Армению, высказались за мир, заявили о своем единстве с народом и выразили соболезнования семьям шехидов.

Свои обращения к общественности звезды опубликовали на персональных страницах в соцсети Instagram. Подписчики артистов из других стран выразили свою солидарность в комментариях под публикациями, признались, что их сердца разбиты.

Отметим, что все вышеназванные артисты имеют огромную аудиторию в Instagram: число фолловеров некоторых из них превышает несколько миллионов.

Эмина Агаларов (EMIN):

«Дорогие подписчики, в связи с эскалацией конфликта на границе Азербайджана с Арменией, каждый, кто любит свою Родину и ценит народ, должен высказать свою гражданскую позицию и поддержку. Мы призываем Армению положить конец оккупации территорий Азербайджана для обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мы желаем всем только мира и выражаем соболезнования семьям всех погибших шехидов и героев. С уважением и с огромной любовью к своей стране и своим корням, Эмин Агаларов».

Bahh Tee (Бахтияр Алиев)

«Свое детство я провел в городе Агджабеди. Он расположен близко к границе военных действий̆, из-за чего концентрация беженцев в этом городе была выше, чем в других регионах Азербайджана. Люди, изгнанные из родных домов, жили прямо в нашей школе №5. Да, именно так: ночью они спали в школе, а днем мы там учились. Я рос, видя боль людей, лишенных возможности ночевать в своих домах на земле своих предков. Не дай Бог ни одному ребенку видеть такое, не говоря о том, чтобы пережить. Это я говорю к тому, что проблема, о которой сегодня говорит весь мир — не выдуманная, она есть уже десятки лет. Как любой адекватный человек, я бы не хотел, чтобы где-либо на Земле была война. А тем более, в моем доме. И, как и любой человек, я бы хотел, чтобы каждый имел возможность жить в своем доме, на земле своих предков. Музыка — вне политики. Но сегодня я человек, гражданин, соотечественник людей, лишенных дома. Я — азербайджанец, и я люблю свою Родину! Я никогда не молчал, и не буду молчать. Моя любовь к людям безгранична: я не хочу кровопролития и войн. Любой, кто упрекнет меня в этом — не знает ничего о человечности. Моя любовь к Родине безгранична: я выступаю за территориальную целостность Азербайджана. Любой, кто упрекнет меня в этом — не имеет ни малейшего представления о патриотизме».

Гусейн Гасанов:

«Я- азербайджанец! К большому сожалению, на границах моей Родины обострился конфликт, в результате чего погибли военнослужащие и мирные жители: чьи-то отцы, мужья, братья, сыновья. Я всегда был, есть и буду против любого проявления агрессии и вас призываю к тому же. У каждого из нас должна быть возможность прожить долгую и счастливую жизнь! И никто не имеет права лишать кого-либо родного дома и родной земли! Все, что происходит сейчас в стране – приносит неописуемую боль. Я люблю свой родной Азербайджан, и искренне надеюсь, что вскоре над нами вновь будет мирное небо!»

Александр Алиев (участник дуэта HammAli & Navai)

«Уважаемые подписчики! К большому сожалению, на границе между Азербайджаном и Арменией возобновились военные действия, которые привели к гибели молодых солдат и высокопоставленных офицеров. Мамы остались без сыновей. Жены без мужей. Дети остались без папы. Мне больно осознавать, что ввиду конфликта погибают люди. Я против войны, я против любого проявления агрессии. Я хочу, чтобы у каждого человека была возможность прожить счастливую жизнь под мирным небом! Я азербайджанец, и я горжусь этим! Как и каждый человек, я люблю свою Родину. Сложно молчать. Мне больно от того, что сейчас происходит».

Jony (Джахид Гусейнли)

«Невозможно молчать, когда на Родине творится такое… Политика никак не связана с творчеством. Я создаю песни для лечения душевных ран, и они могут затронуть человека, который даже не знает языка, на котором я пою. Но я Азербайджанец! Это моя Родина, и я горжусь этим. Мне больно смотреть, как гибнут мои земляки, братья! Я против войны! Надеюсь на мирное разрешение конфликта и желаю всем светлой жизни под мирным небом».