Хэтчбек Dacia Sandero по итогам апреля 2024 года получил звание бестселлера на европейском рынке. За второй месяц весны в Европе продано 25,8 тыс. таких машин (+38% к апрелю 2023 года). Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи увеличились на 67% и составили 22 тыс. единиц. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 19,7 тыс. машин (+25%). Далее идет Volkswagen T-Roc, на котором остановил свой выбор 19,4 тыс. европейцев (+16%). Замыкает пятерку лидеров Peugeot 208, разошедшийся тиражом в 17, 7 тыс. экземпляра (+18%).