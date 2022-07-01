Власти сепаратистской «Донецкой народной республики» предъявили обвинение в наёмничестве ещё двум подданным Великобритании.

По информации российских информагентств, Дилану Хили и Эндрю Хиллу вменяют в вину то же, что и ранее осуждённым иностранцам, а именно «участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников». Они были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, а сейчас содержатся в одном из СИЗО «ДНР».

В начале июня «Верховный суд» самопровозглашенной «республики» приговорил к смертной казни трёх иностранцев. Приговор вынесли британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Их признали виновными в «наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц», отмечает «Немецкая волна».

Британское правительство выразило «глубокую обеспокоенность» решением. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что «категорически осуждает» приговор британцам, назвав его абсолютно нелегитимным.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Мсквы обеспечить неисполнение смертного приговора. Требование было выдвинуто в рамках принятия временных мер, которые суд использует в случае риска нанесения непоправимого вреда участникам разбирательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ.