Антикоррупционная прокуратура Молдовы выдвинула против главы (башкана) Гагаузской автономии Евгении Гуцул обвинение в получении и переправке денег из России для финансирования ныне запрещенной пророссийской партии «Шор». В сообщении ведомства, опубликованном в среду, 24 апреля, говорится, что расследование завершено и дело передано в суд.

По данным следствия, в 2019 — 2022 годах Гуцул, работая секретарем в партии «Шор», систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группировки из России. Кроме того, координируя деятельность офисов партии, осенью 2022 года она отвечала за проверку списков и вознаграждение участников протестов в Кишиневе, сообщило ведомство. Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул в получении денег от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии — на общую сумму почти 42,5 млн леев (в пересчете более 2,2 млн евро).

Помимо главы Гагаузии, обвинение в сознательном получении денег от преступной группировки для финансирования деятельности партии (на сумму 9,7 млн леев — 0,5 млн евро) предъявлено руководительнице главного офиса партии «Шор» в Кишиневе.

Обвиняемые не признали своей вины. Гуцул заявила, что уголовное дело против нее «сфабриковано по указке» президента Молдовы Майи Санду.

Евгения Гуцул в мае 2023 года победила на выборах башкана Гагаузии. 21 апреля 2024 года она приняла участие в прошедшем в Москве собрании лидеров молдавских партий, аффилированных с олигархом Иланом Шором, который был заочно осужден в Молдове на 15 лет за банковское мошенничество. (DW)