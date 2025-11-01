Правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну в субботу принесло присягу, что знаменует официальное начало его работы.

Как пишет «Европейская правда», церемония транслировалась на Facebook президента Молдовы Майи Санду.

Церемония принесения присяги Мунтяну и его министрами состоялась в присутствии Санду и Игоря Гросу – спикера парламента Молдовы, где накануне выразили вотум доверия правительству.

В своей речи президент Молдовы отметила, что новое правительство должно довести до конца уже начатые реформы и программы, которые помогут стране на пути к вступлению в ЕС.

«Нам нужны смелые меры, которые обеспечат развитие экономики… все цели могут быть достигнуты, только если мы воспользуемся историческим шансом, который предоставляет ЕС», – сказала она.

На прошлой неделе президент Молдовы Мая Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.