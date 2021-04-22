Самолеты НАТО провели разведку вблизи Крыма

Два разведывательных самолета США и Великобритании, а также стратегический беспилотник США выполнили многочасовые полеты вблизи Крыма. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные западных наблюдателей.

По их данным, разведка была проведена, в том числе, к югу от полуострова, где действуют введенные Россией ограничения по полетам. В небе были замечены патрульный противолодочный самолет США P-8A Poseidon, разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки Великобритании RC-135W. Также в небе над побережьем Румынии находился французский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS. После полета Global Hawk улетел на юго-восток Украины. Там он пролетел вдоль линии разграничения.