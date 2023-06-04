реагирования (спецназ) в окрестностях Хартума, передает телеканал Al Jazeera.

По его данным, под обстрелом оказались районы, которые находятся к востоку от столицы страны.

Как сообщает Телеканал Al Hadath армейская авиация осуществляет воздушный налет на севере города Северный Хартум. По его информации, операция сопровождается мощным артиллерийским обстрелом.

В нескольких районах столицы идут столкновения между армией и спецназом. Звуки стрельбы слышны также в городе Омдурман. Кроме того, по данным Al Hadath, бои продолжаются в регионе Дарфур на западе суданского государства.

Вечером 3 июня истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители армии Судана и спецназа договорились на переговорах в саудовском городе Джидда.