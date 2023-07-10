Капитан воздушного судна Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Хошимин (Вьетнам), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом # сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

По имеющейся информации, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Самолет Airbus A350 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 06:52 по местному времени. Сразу после приземления пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в одну из столичных клиник.