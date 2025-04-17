Самолет авиакомпании United Airlines экстренно сел в Денвере из-за кролика, попавшего в один из двигателей. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Boeing 737-800 следовал по маршруту Денвер — Эдмонтон. На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Вскоре после взлета в одном из двигателей воздушного судна начался пожар.

Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Денвера. Пострадавших нет, пассажиры вылетели в Эдмонтон на другом самолете.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Как уточнили в ведомстве, инцидент с самолетом United Airlines стал четвертым задокументированным случаем попадания кролика в турбину.