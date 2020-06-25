Салах прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче АПЛ

Египетский нападающий Мохаммед Салах прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над лондонским «Кристал Пэлас». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, с момента прихода в стан мерсисайдского клуба он мечтал о победе в национальном чемпионате.

«Здорово победить вот так, мы продемонстрировали потрясающую игру. Все футболисты мотивированы показать отличный футбол и поскорее выиграть чемпионский трофей.

У меня прекрасные ощущения, мы как никогда близки к титулу, который не выигрывали уже много лет», — сказал Салах.(Газета.Ru)

| 2020-06-25T10:50:23+04:00 25 июня 2020, 13:15|12345 (Пока оценок нет)
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