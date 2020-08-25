Сады для малоимущих: помогут ли они в решении проблемы занятости?

В последние годы государство пытается увеличить число самозанятых граждан, в частности в сельской местности. Так, в рамках проекта «Социальные сады» малообеспеченные граждане могут получить земельный участок под собственный фруктовый сад. Минтруда принимает заявки от желающих участвовать в проекте до 1 сентября. Проект на данном этапе может охватить 250 семей, подпадающих под критерии бедности.

На сегодняшний день социальные сады разбиты в 16 районах страны: Астаринском, Балякенском, Исмаиллинском, Лянкяранском, Огузском, Габалинском, Губинском, Гусарском, Шабранском, Шамахинском, Шекинском, Шамкирском, Сиязаньском, Хачмазском, Евлахском и Загатальском.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что программа не совсем продумана, и непонятно, почему она осуществляется только в 16 районах.

«Разве в других районах нет семей, которые могли бы быть задействованы в ней? И почему речь всего о 250 семьях? Это весьма скромные цифры. А если посмотреть на критерии нуждаемости, то станет видно, что если у тебя, скажем, есть машина, и не роскошная, а любая, то ты уже не можешь считаться малоимущим. Это в корне неверный подход», – отметил он.

По его словам, вырастить фруктовый сад – задача непростая, и на это понадобится несколько лет, а точнее около 5-6, чтобы деревья начали давать нормальный урожай. А что делать семьям все это время?

«За это время много чего может измениться. Тогда уж людям, получившим участки, будет выгоднее сажать там капусту или картофель, которые дают урожай быстро. Но проблема в том, что из-за отсутствия планирования все фермеры начинают сажать одни и те же сельскохозяйственные культуры. В итоге на рынке наблюдается их переизбыток и им приходится продавать ту же капусту за очень низкую цену», – отметил он.

Исмаилов считает, что малоимущим гражданам надо давать не участки под сады, а уже готовые сады.

По словам экономиста Фуада Ализаде, критерий нуждаемости по сути один – если человек получает меньше 190 манатов, он нуждается.

Он считает, что социальные сады — хорошая инициатива, благодаря которой к занятости получится привлечь больше населения.

«Такой подход к занятости классическим не назовешь, он нетрадиционен, но интересен и может быть эффективным. Но надо контролировать, чтобы распределение земельных участков было честным и прозрачным. В сельской местности также стараются организовать самозанятость за счет раздачи сельскохозяйственных животных, важно, чтобы они были здоровыми, чтобы фермеров обучали правильному уходу за ними, а тех, кто занимаются сеьхозкультурами — агротехническим мероприятиям», – говорит Ализаде.

Экономист Натиг Джафарли отмечает, что нужно смотреть на шаги, предпринимаемые правительством для борьбы с безработицей, в комплексе. Бороться с большим количеством безработных только экономическими способами государство не может, хотя самое лучшее лекарство от безработицы — либерализация рыночной экономики.

Нужно создать условия для открытия и успешного функционирования средних и малых предприятий. Государство должно поддерживать их льготами и низкими налогами. Но этого нет. В итоге, по словам экономиста, пошли другим путем, создавая социальные рабочие места. Эти места низкооплачиваемые, но суть в том, чтобы обеспечить занятостью как можно больше людей. То есть цель – количество, а не качество.

«Взять, к примеру, выращивание хлопка. Эта отрасль обеспечивает работой 200 тысяч рабочих мест, но существует только за счет господдержки. Что касается недавно созданных общественных рабочих мест, то такие рабочие места для бюджета – нагрузка, они ничего не производят, но люди чем-то заняты. Говорить о рентабельности тут не приходится, но правительство стремится вовлечь много людей в разные проекты, пусть и малодоходные. Прорывных решений в сфере занятости, увы, нет», – отметил Джафарли.

Если говорить о социальных садах, то, по его мнению, наверняка тем, кто их получит, будет оказана и еще какая-то помощь в их развитии, но этим должен заниматься бизнес, а не государство. Государство должно помочь только долгосрочными кредитами, созданием научных лабораторий для развития агросектора.

«Такая занятость не решает проблему, и однажды может привести к тому, что проблем станет слишком много. Подобные рабочие места не эффективны, они не дают толчка для развития экономики. Это, –говорит экономист, – напоминает Грецию 2000-ых годов. В то время там к власти пришла социалистическая партия, и много рабочих мест субсидировалось государством. Ну а затем, как известно, ударил кризис, и Греция удержалась только благодаря поддержке стран Евросоюза. У Азербайджана нет стран, которые в случае чего оказали бы нам такую же помощь. Нужен иной подход к решению проблемы занятости».