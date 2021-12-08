За последние четыре года в Азербайджане количество трудовых договоров увеличилось на 30%, достигнув 1 685 000.

Как передает Медиа.аз, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на «Азербайджанском форуме развития карьеры».

По его словам, фонд заработной платы увеличился на 92%.

«Через государственную службу занятости 230 000 человек были обеспечены работой, 122 000 — оплачиваемой общественной работой, 36 000 — активами в рамках программы самозанятости. К профессиональной подготовке привлечено 7 000 человек, к консультационным услугам — 292 000.

8 485 человек получили страховые выплаты по безработице, которые увеличились на 30%», — сказал министр.