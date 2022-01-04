Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить введенное из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью чрезвычайное положение.

Он отметил в интервью радиостанции Ziniu radijas, что «проблема с мигрантами в настоящее время уже решена», а при осложнении ситуации чрезвычайное положение можно ввести вновь.

«Я полагаю, что в такой ситуации, которая сложилась сейчас, было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, так как это сильный инструмент, который мы должны использовать в особых обстоятельствах», — сказал президент.

«Сейчас мы можем отменить это положение и начать работу по изменению конституции, так как в подвешенном состоянии вопрос о прямых выборах мэров, и мы задолжали нашему обществу и самоуправления решение этого вопроса, и он должен быть решен как можно скорее», — подчеркнул Науседа.

Из-за чрезвычайного положения на границе с Беларусью в сейме задерживаются поправки к конституции о прямых выборах мэров. Согласно Конституции Литвы, во время чрезвычайного положения или в военное время поправки в Конституцию вносится не могут.

Режим ЧП был введен 10 ноября и продлен до 14 января. Польша, Литва и Латвия во второй половине года фиксировали усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. (interfax.ru)