Литовские власти установили на границе с Калининградской областью «зубы дракона», пирамиды, предназначенные для остановки танков.

«Установленные заграждения — это лишь часть большой интегрированной системы», — сказал командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас, передает euronews.com.

Литва завершила установку так называемых «зубов дракона» на границе с российской Калининградской областью и Беларусью, сообщило в субботу Министерство обороны Литвы.

Это еще один шаг в целой серии оборонных мер, принятых балтийской страной для сдерживания российской агрессии.

«Мы начинаем с тактического уровня, то есть с конкретных препятствий на границе, а затем объединим весь инженерный план в одну систему», — сказал командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

«Это снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Беларуси и России», – пояснили в литовском минобороны.

У Литвы и Латвии есть также общая граница с Беларусью, близким союзником РФ.

Все три балтийские страны повысили уровень боеготовности из-за угрозы российского вторжения после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

«Зубы дракона» размещены на неиспользуемых пограничных пунктах Шумскас, Лаворишкес, Райгардас, Латежерис на границе с Беларусью, а также на неиспользуемом пограничном пункте Романишкес на границе с Россией и в некоторых других местах», – уточнили литовские военные.

В июле об установке бетонных противотанковых пирамид вдоль границы с Россией объявила Латвия.