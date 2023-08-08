Литва усилит охрану границы с Беларусью за счет переброски дополнительных сил в связи с напряженной ситуацией, заявил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

«Подготовлены планы, по которым в кратчайшее время для реагирования на изменение обстановки мы можем дислоцировать у границы дополнительные силы», — сказал Любаевас (цитата по ТАСС).

Перед этим власти Литвы утвердили план по прикрытию границы с Беларусью. В Вильнюсе объяснили эти действия новой угрозой, которую создали наемники ЧВК «Вагнер» на белорусской территории.

«Согласно плану, помощь пограничникам готовы оказать армия, полиция, другие структуры», — рассказал Любаевас.

До этого Польша объявила о переброске на границу с Беларусью дополнительно тысячи военных. В Минобороны республики пояснили, что такое решение принято в связи с «динамичной ситуацией» на польско-белорусской границе и соответствующим запросом коменданта пограничной службы.

При этом на границе со стороны Польши уже находятся две тысячи солдат. Ранее министр обороны страны Мариуш Блащак обещал продолжать наращивать эту группировку войск, а глава МВД республики Мацей Вонсик призывал рассматривать «худшие сценарии» и постараться «полностью изолировать» Беларусь.

«Ситуация совершенно непредсказуема. Мы полагаем, что с территории Белоруссии могут быть провокации, дестабилизация Польши в период избирательной кампании, то же коснется Литвы и Латвии», — говорил Вонсик.

На фоне этого вооруженные силы Беларуси начали учения вблизи границ с Польшей и Литвой. «На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий. Руководством учения была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой», — отметили в пресс-службе минобороны республики (цитата по «РИА Новости»).

В конце июля Беларусь провела совместные учения с ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский» возле границы с Польшей. Через три дня после этого президент Александр Лукашенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его стали «напрягать» наемники Евгения Пригожина, которые уехали из России после мятежа, поскольку они рвутся «на экскурсию» в Варшаву и Жешув.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля предупредил о потенциальной угрозе со стороны бойцов ЧВК «Вагнер», которые выдвинулись в направлении Сувалкского коридора, связывающего Польшу с Литвой и отделяющего Беларусь от Калининградской области России. В случае захвата этого коридора Россией Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от других стран НАТО. /moscowtimes.ru/