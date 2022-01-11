С повышением критерия нуждаемости в Госфонде социальной защиты связывают ожидания прироста выплат по линии адресной социальной помощи (АСП) — ежемесячных денежных выплат семьям с низким доходом. Одновременно официальные данные рисуют картину уменьшения числа семей, получающих АСП.

По состоянию на первые числа января наступившего года право на получение АСП имеют 39 431 семей. По сравнению с концом декабря число официальных малоимущих семей в Азербайджане сократилось на 16,3%. Министерство труда и социальной защиты населения обновляет в режиме реального времени данные о количестве семей, получающих упомянутую господдержку. При этом поименный список семей по городам и районам приводится лишь по фамилии, имени и отчеству главы семьи, пишет агентство Turan со ссылкой на официальную статистику.

Между тем, по словам заместителя министра труда и социальной защиты Анара Керимова,, озвученные им 30 декабря, число семей – бенефициаров АСП составляло 47 тыс., при этом программой адресной социальной помощи было охвачено 200 тыс. человек. В Баку адресную государственную социальную помощь получают 5 735 семей, в том числе в Сабаильском районе – 81 семья. В Сумгайыте малоимущими признано 2270, Гяндже – 1 122, в Товузском районе – 1527 семей и т.д. Официально бедность практически отсутствует в Ходжавендском (4 семьи), Гобустанском (13 семей), Балаканском (20 семей), Зардабском (30 семей) районах.

Адресная социальная поддержка — это ежемесячное пособие, предоставляемое государством малообеспеченным семьям. На пособие может претендовать семья, среднемесячный доход которой ниже совокупного размера критерия нуждаемости для каждого члена семьи. Под доходом семьи подразумевается все виды заработка, в том числе доход с недвижимости, алименты, кредиты в банках и поступления с подсобного хозяйства. Также соцпособие выплачивается лицам, чей ежемесячный доход оказался ниже критерия нуждаемости ввиду не зависящих от них обстоятельств. Это может быть инвалидность, пенсионный возраст, уход за ребенком до восьми лет или несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья, официальный статус безработного, лишение свободы кормильца.

Кстати, при подсчете АСП не принимаются во внимание члены семьи, находящиеся в детском доме, в интернате, в доме престарелых, на воинской службе, в розыске, в местах лишения свободы, за пределами Азербайджана и иностранцы, кроме лиц, имеющих разрешение на постоянное жительство на территории Республики.

В наступившем году критерий нуждаемости установлен на уровне 200 манатов. Это на 30 манатов или 17,6% больше, чем в текущем году. Например, если ежемесячный доход семьи из четырех человек не превышает 600 манатов, то согласно новому критерию нуждаемости (200 манатов) каждый месяц в семейный бюджет должно поступать 800 манатов. Соответственно, государство берет на себя обязательство дополнительно обеспечить малообеспеченную семью недостающими 200 манатами.

Ранее депутат и эксперт Вугар Байрамов отмечал, что повышение критерия нуждаемости со 170 до 200 манатов приведет к индексации выплат, получаемых нашими гражданами по программе адресной социальной помощи. «В то же время, по мере роста этого критерия намного больше наших семей смогут обращаться за АСП», — говорил он. Однако данные статистики по числу получателей АСП показывают, что наряду с увеличением выплат ряды бенефициаров, напротив, редеют. И это притом, что в стране неоднократно упрощались подходы и кардинально менялась структура обращения граждан за АСП, предназначенной для малоимущих. Примечательно, что на момент разработки упрощенных процедур за апрель 2020 года количество получающих ее семей достигало 82 тысяч, а средний размер пособия, приходящегося на одну семью, составлял 224 маната. Как видно из приведенной выше статистики, только за полтора года число таких семей сократилось двукратно.