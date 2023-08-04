Приехавшие в Азербайджан 30 украинских детей, которые уже размещены в лагерях, проходят различные реабилитационные мероприятия у специалистов.

Как сообщает АПА, в лагере в Баку для детей организована арт-терапия и индивидуальные консультации профессионального психолога.

Для детей организована краткая ознакомительная экскурсия по Баку. У них была возможность ознакомиться с Ичеришехер, Дворцовым комплексом Ширваншахов, Девичьей башней и интересно провести здесь время.

В последующие дни они примут участие в групповых занятиях, медитации и йога-упражнениях, а также психосоциальных тренингах, курсах английского языка, национальных танцах и других мастер-классах в Баку и в регионах. Участников лагеря ознакомят с историей и достопримечательностями гг. Шамахы, Габала и Шеки.

В рамках 14-дневной программы социальной реабилитации будет оказана поддержка по стабилизации эмоционального состояния детей и обеспечению их интеграции в общество.