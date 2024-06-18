Тридцать детей из Украины прибыли сегодня в Баку с целью социально-психологической реабилитации.

В течение 10 дней Агентство социальных услуг при Минтруда и соцзащиты, организует в одном из бакинском лагерей программу отдыха. Для детей организуют уроки национальных танцев, индивидуальные консультации профессионального психолога, проведут занятия по медитации и йоге, социально-психологические тренинги, знакомство с национальной кухней Азербайджана.

Детей также ждут экскурсии по Баку, в Габалу и Шеки.

Вместе с предыдущими четырьмя группами, в общей сложности 150 украинским детям были организована социально-психологическая реабилитация в Азербайджане.