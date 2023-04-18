США понадобится полтора года на то, чтобы переправить истребители F-16 в Украину, если такое решение будет принято, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

«Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента», — сказал он в ходе выступления на площадке Foreign Policy (цитата по «РИА Новостям»).

Каль отметил, что, если бы Вашингтон принял решение передать истребители Киеву, они бы не помогли Украине в весеннем и летнем контрнаступлении. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз высказал опасения властей США из-за возможного использования американского оружия и военной техники для ударов по территории России.

«Президент [США Джо] Байден также дал ясно понять, что, хотя мы делаем все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну», — отметил Каль (цитата по РБК).

Он также напомнил, что ресурсы США для помощи Украине «экстраординарны», но не безграничны.

«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сказал замминистра обороны США.

Бюджет США на 2023 финансовый год предполагает, что Украине может быть выделена помощь на сумму до $45 млрд. Всего с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву военную поддержку на сумму более $30 млрд. (moscowtimes.ru)