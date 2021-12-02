В Тбилисском городском суде начался процесс по так называемому «делу пиджаков», в рамках которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате госсредств в крупных размерах, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Экс-президент находится в зале заседаний. У здания суда собрались несколько сотен соратников Саакашвили, которые требуют его освобождения. На месте мобилизована полиция.

В настоящее время на суде рассматриваются технические вопросы. Ожидается выступление бывшего президента. Трансляцию судебного процесса будет вести Первый канал.

Саакашвили обвиняется в нецелевой трате 8,8 миллиона лари из бюджета специальной службы государственной охраны, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.

Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).

В случае подтверждения вины экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

«На сегодняшнем процессе Михаил Саакашвили лично озвучит много деталей и нюансов по делу», — объявил Бека Басилаия о заявлении своего подзащитного на предстоящем процессе по так называемому «делу пиджаков».

Это не первое обвинение против Саакашвили, он уже привлечен к ответственности по двум уголовным делам – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.