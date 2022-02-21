Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в грузинской тюрьме, решил снова объявить бессрочную голодовку. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2» в понедельник, 21 февраля. «С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Голодовка — это реакция на то, как режим относится ко мне и нашему народу», — заявил Саакашвили во время заседания суда.

Он потребовал, чтобы ему обеспечили надлежащее лечение, обвинив власти в попытке сделать его инвалидом. «Что касается моего здоровья, это спланированный процесс инвалидности и убийства», — заявил Саакашвили. По словам политика, несколько стран, в том числе Украина, запрашивали его вывоз из Грузии для лечения.