Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили не сможет принять дистанционное участие в заседании суда из-за ухудшения здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя партии «Единое национальное движение» Софо Джапаридзе.

«Сегодня Михаил Саакашвили сам должен был подключиться к судебному процессу, но из-за ухудшения состояния здоровья (ухудшившиеся анализы крови), ему проводятся переливания на фоне седации. Надеюсь, в ближайшие дни улучшатся параметры, общее состояние, и он сумеет подключиться к следующему процессу», — заявила Джапаридзе.

Саакашвили должен был принять участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году. Следующее заседание назначено на 20 сентября.