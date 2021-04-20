Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину к выборам в местные органы власти, которые должны состояться в октябре, сообщает ТАСС.

«Я хочу сообщить о своем решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума . Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса», — сказал Саакашвили во вторник в ходе видеообращения к своим сторонникам.

Саакашвили пояснил, что называет выборы в местные органы власти референдумом, в связи с тем, что в подписанном властями и оппозицией соглашении содержится условие по уровню поддержки партии власти на предстоящем голосовании, при невыполнении которого в следующем году должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Он также призвал членов основанной им партии «Единое национальное движение» подписать соглашение с властями лишь после освобождения председателя партии — Ники Мелии.

В понедельник во дворце президента Грузии состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Под документом подписались представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», оппозиционных партий «Стратегия Агмашенебели», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Граждане» и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. Партии «Единое национальное движение», «Европейская Грузия — движение за свободу» и Лейбористская партия Грузии воздержались.