Россия получает информацию, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться, Москва поддержит этот процесс.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться. [Как] они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность», – сказала дипломат. Она добавила, что в таком случае РФ будет «оказывать содействие и этим процессам» в контактах с азербайджанской стороной. (ТАСС)