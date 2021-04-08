С такими ценами на авиабилеты туристов ждать не стоит

Высокие цены на авиабилеты в нашей стране вызывают недовольство граждан, многих экспертов и туристов из других стран на протяжении многих лет. Но ситуация не меняется.

Из-за пандемии коронавируса поток туристов в нашу страну сократился в разы, как впрочем, и в другие страны. Но если цены на авиабилеты у нас останутся на высоком уровне, то и после окончания пандемии ожидать многочисленных туристов не стоит. И раньше между поездкой в Азербайджан и, скажем, в Грузию, многие туристы выбирали последнюю. Происходило это в частности из-за более доступных авиабилетов. Сейчас доходы снизились у людей по всему миру, и они тем более будут выбирать наиболее доступные по стоимости туристические направления.

Проблему высоких цен на авиабилеты на днях поднял депутат Вюгар Байрамов, комментируя abc.az создание по распоряжению президента наблюдательного совета в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Напомним, что данный совет был создан для осуществления общего контроля и руководства деятельностью Общества. Он уполномочен в частности утверждать долгосрочную стратегию развития Общества; утверждать сметы расходов и доходов Общества и осуществлять контроль за их исполнением; утверждать политику, внутренние правила по отдельным сферам деятельности, а также положения филиалов и представительств Общества и др.

По словам Байрамова, в постпандемийный период увеличение количества бюджетных рейсов по многим направлениям, а также снижение цен на билеты должны быть приоритетными вопросами.

«Развитие туризма также напрямую зависит от количества качественных и недорогих авиабилетов. В целом, стратегическим приоритетом реформ нового периода станет формирование и развитие корпоративного управления на предприятиях, находящихся в государственной собственности», – сказал депутат.

Экономист Фуад Ализаде отметил, что цены на авиабилеты регулируются рынком. Чем больше пассажиропоток – тем ниже цены.

«Стоимость авиабилетов повысилась из-за ограничений, связанных с пандемией, которые касались размещения пассажиров и других вопросов. Когда пандемия пойдет на спад, цены вернутся к допандемийному уровню» – сказал он #.

По его словам, каждая авиакомпания проводит свою ценовую политику, но цена не может быть не аргументирована, надо учитывать парк самолетов, их обслуживание и т.д. Он напомнил, что у лоукостера Buta Airways, являющегося структурным подразделением в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», цены более доступные. Ализаде подчеркнул, что из Азербайджана и в Азербайджан к тому же летает немало иностранных авиакомпаний, так что пассажирам есть из чего выбрать.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в беседе с редакцией заявил, что проблема, безусловно, существует, и нужно решить целый комплекс вопросов, связанных с авиабилетами. «Например, внутри страны из одной точки летать дешевле, чем из другой. Скажем, для жителя Нахчывана дешевле полететь в столицу, чем для жителя Баку в Нахчыван. Но ведь для всех граждан Азербайджана должна быть одна цена», – говорит он.

Агаев подчеркнул, что AZAL пользуется тем, что является монополистом, а Антимонопольная служба ничего в связи с этим не предпринимает. На днях, как рассказал эксперт, ему показали куртку работников наземного обслуживания AZAL, которая стоит более 500 манатов. Что это, как не списывание средств? По словам Агаева, AZAL не оправдал возложенного на него доверия, особенно в период пандемии.

Отметим, что согласно данным Госкомстата, в феврале этого года услуги пассажирских перевозок по воздушному транспорту в Азербайджане стоили в среднем на 29,2% дороже, чем за этот же месяц прошлого года. Авиаперевозки пассажиров, как свидетельствуют официальные данные, дорожают, как минимум, с начала прошлого года. За январь-февраль 2020 года средняя стоимость авиабилетов выросла на 6,3%.

«Непонятно, почему выросли цены, ведь аэропортовские сборы и горючее не подорожали. И учитывая косвенные показатели, пассажиров по-прежнему немало, в основном это азербайджанцы из России», – говорит Агаев.

Эксперт подчеркнул, что повышение цен в сфере перевозок произошло повсеместно. Предприниматели хотят компенсировать свои потери из-за пандемии, но в этом случае у них есть риск потерять как потенциальных, так и постоянных клиентов.

Он уверен, что в работе отечественной авиакомпании нужно менять многое, привлекать прогрессивную молодежь, которая знает потребности данного рынка, улучшать работу с клиентами, сервис.

«Уже с самого заезда на территорию аэропорта понимаешь, что сервис «хромает». При заезде, даже если автомобилист заехал на пять минут, чтобы кого-то привезти, ему приходится платить. Во многих аэропортах, в частности в Москве, на территории аэропорта автомобиль может находиться какое-то время – в среднем минут 15 – бесплатно», – сказал эксперт.

Что касается лоукостера Buta Airways, то, по его мнению, у него есть потенциал. Но важно, чтобы, несмотря на бюджетность, продумывались многие моменты для улучшения сервиса. Если потребитель будет доволен, то прибыль у компании обязательно будет.