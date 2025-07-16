Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации. Об этом заявил на пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наши отношения с Россией уже не будут такими, какими были прежде. Но это не значит, что наши отношения должны быть плохими. Думаю, они должны быть хорошими, гораздо лучше, чем были раньше. Конечно, есть определенные сигналы, что Россия планирует то или это. Честно говоря, я не склонен верить подобным слухам и оценкам, но, если возникнут какие-то проблемы, мы поговорим о них с нашими российскими партнерами, обсудим и постараемся найти решения», — добавил Пашинян.