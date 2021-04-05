С прицелом на перспективу – ЦБА и Всемирный банк продолжат сотрудничество

На днях состоялась встреча находящегося с визитом в Азербайджане регионального директора Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса и председателя Центрального банка Азербайджана Эльмана Рустамова, говорится в заявлении финансового регулятора.

Сообщается, что на полях этой встречи Рустамов сообщил о важности долгосрочного сотрудничества с международной финансовой структурой в русле дальнейших социально-экономических подвижек в Азербайджане. Он также выразил уверенность, что минувший год был в целом успешным для страны, несмотря на сложные процессы на мировых рынках, волатильность цены нефти, обусловленные пандемией экономические трудности, а также войну по предотвращению армянской агрессии.

В свою очередь Молинеус настоял на высоком уровне двустороннего сотрудничества, отметив, что прошлый год завершился успешно с точки зрения реализованных реформ и борьбы с угрозами экономике страны. По его свидетельству, озвученные Азербайджаном после войны инициативы регионального сотрудничества расширяют потенциал развития национальной экономики. В то же время, заметил он, новая стратегия экономического развития на основе национальных приоритетов является очень важным шагом, и ВБ выражает готовность оказать всю необходимую поддержку в разработке данной стратегии и проведении реформ.

Тем временем правительство Азербайджана развернуло широкомасштабную экономическую реформу, которая не обошла стороной и финансово-банковскую систему. А она, как известно, считается краеугольным камнем экономики в целом. Поэтому политика Баку, направленная на реформу финансово-банковской системы, вызвала широкий интерес не только внутренней аудитории, но и среди международных финансовых институтов и рейтинговых агентств. К тому же известно, что в рамках проектов ВБ продолжительное время прорабатывал с правительством Азербайджана цели снижения доли проблемных кредитов, выданных местными банками.

Международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам, также оказывала техническую помощь финансовому сектору по проблемам, вызванным переходом к режиму плавающего маната и снижению ликвидности коммерческих финансово-кредитных организаций. При этом поддержка банков оказывается также посредством Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в группу ВБ. Так, в позапрошлом году начались переговоры со Всемирным банком по подготовке новой национальной стратегии экономического развития. И если последние годы велась работа на основе стратегий партнерства страны, охватывающих 2016-2020-е годы, их срок был продлен еще на год с учетом сложившейся ситуации. К тому же работа над программой оценки финансового сектора будет полезна для обеих сторон.

К этому стоит добавить активное участие ВБ через IFC в вопросах страхования. Скажем, проект, предполагающий сельскохозяйственное страхование, проводится совместно с Международной финансовой корпорацией — постоянный многолетний партнер уже представил собственные предложения правительству и в перспективе намерен поделиться с ним и частным сектором «наилучшими практиками и опытом создания эффективной системы страхования фермеров от погодных рисков». В планах финансовой корпорации — «оказание содействия в управлении этим процессом на всех уровнях». Комментируя эту проблему, эксперт в сфере сельского хозяйства Вахид Магеррамов рассказал о давней истории сотрудничества Азербайджана с этой международной финансовой структурой, отметив, что это взаимодействие сопровождалось финансовым содействием ВБ в рамках проектов, направленных на образовательную работу, в частности подготовку консультантов и образовательные инициативы.

Однако говоря о результатах деятельности, специалисты придерживаются выжидательной позиции, с учетом политики государства, направленной на постепенное повышение уровня сельского хозяйства в направлении покрытия внутренних нужд и роста экспортного потенциала.

Особое внимание в рамках проектов ВБ уделяется развитию современной среды для качественного надзора и работе с проблемными финансовыми учреждениями. Здесь ВБ помогает привести нормативную законодательную базу по другим рынкам финансовых услуг, кроме фондового рынка, в соответствие с международными стандартами. Речь, прежде всего, идет о банковском и страховом секторах, регулировании рынка платежных систем, кредитного рынка, в том числе деятельности небанковских кредитных организаций. Проекты банка также предполагали совместную работу ВБ с Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF) для приведения деятельности последнего в соответствие с международными стандартами.

В довесок этому совсем недавно между местным Центробанком и Всемирным банком было заключено соглашение о получении технической поддержки в связи с планами регулирования страховки. Также сообщалось о всесторонней и глубокой диагностике финансового сектора Всемирным банком в рамках программы FSAP. Были подготовлены специфические программы по развитию рынка капитала и страхового сектора с привлечением иностранных экспертов.

По сведениям, предоставленным председателем Центра исследований устойчивого развития Нариманом Агаевым, ВБ косвенно занимается реформированием систем управления различных отраслей Азербайджана. Специалисты неоднократно отмечали параллели между началом второго проекта модернизации и утверждением стратегической дорожной карты, направленной на формирование здоровой финансовой системы, развитие рынка и инфраструктуры, совершенствование надзорных функций и повышение финансовой грамотности. При этом важные моменты совместной работы в направлении модернизации финансового сектора раскрывают приоритеты технической помощи. Она, как выяснилось, охватывает пять направлений: надзор над финансовым рынком, ликвидация банков, система страхования вкладов, защита прав потребителей и проблемные кредиты.