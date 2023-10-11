Киев получил от США грант в размере 1,15 миллиарда долларов через Всемирный банк. Деньги направлены для финансирования расходов госбюджета, сообщает Министерство финансов Украины.

«Сегодня, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,15 миллиарда долларов через целевой фонд доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении Минфина республики.

Сообщается, что выделение гранта стало частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Проект должен частично компенсировать расходы госбюджета. Минфин утверждает, что полученные средства пойдут на покрытие социальных и гуманитарных расходов, не связанных с вопросами безопасности и обороны.