Всемирный банк передал Украине более $1,3 млрд в рамках проекта организации на частичную компенсацию расходов бюджета страны. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина Украины.

Эти средства, в частности, будет направлены на пенсионные выплаты и выплаты работникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям, при этом они не могут быть направлены на сферы, связанные с безопасностью и обороной.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере $1,086 млрд под гарантии правительства Японии, а также грантов от Норвегии на $190 млн, США — $50 млн и $20 млн от Швейцарии.