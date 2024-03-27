Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов в рамках займа на поддержку политики развития и восстановления (DPL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства отметил, что из этой суммы 984 млн долларов поступит от Японии, а 516 млн долларов — от Великобритании. Средства будут перечислены уже до конца марта.

Шмыгаль поблагодарил Всемирный банк, правительства Японии и Великобритании за поддержку и вклад в сохранение макрофинансовой стабильности Украины.

«Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и на восстановление», — добавил глава Кабмина.