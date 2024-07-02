Всемирный банк утвердил выделение Замбии гранта на сумму 208 млн долларов на борьбу с последствиями засухи.

Как передает # со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Министерство финансов африканской страны.

«Выделяемые финансовые средства пойдут в том числе на поддержку в течение предстоящих 12 месяцев 1,6 млн домохозяйств в 84 пострадавших от засухи районах», — сказали в ведомстве.

В минувшем месяце по просьбе правительства Замбии Международный валютный фонд увеличил для страны кредитную линию с 1,3 млрд до 1,7 млрд долларов.

В феврале в Замбии был объявлен режим национального бедствия в связи с засухой, которая затронула и другие страны на юге Африки, в первую очередь Зимбабве и Малави.