Обнародован прогноз погоды на 30 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, но утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 31-36° тепла, в горах ночью — 9-14° тепла, днем — 15-20 ° тепла.

1 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. К вечеру он постепенно утихнет. Временами пройдут дожди.

С полудня 30 июня до вечера 1 июля, начиная в северных и западных районах, на территории страны ожидается нестабильная погода, пройдут дожди ливневого характера.

В основном в Балакян-Шекинском, Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Центрально-Аранском регионах возможны интенсивные осадки, грозы и град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках, есть вероятность схода сели на некоторых горных реках.