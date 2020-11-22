С чистого листа – на оккупированных территориях проводится современная ЛЭП

ОАО «Азеришыг» восстановило подачу электроэнергии в город Джабраил и поселок Гадрут от подстанции в поселке Горадиз, говорится в опубликованном накануне пресс-релизе компании.

Судя по состоянию деоккупированных территорий, ведомству предстоит масштабная работа, а потому не удивительно, что меры по ликвидации ущерба, нанесенного гражданским объектам в зоне боевых действий, принимаются круглосуточно. По информации ОАО, на текущий момент создаются новые энергоцентры, линии электропередач, электронные системы релейной защиты и автоматики. Готовятся к реализации уже готовые проекты воссоздания электрической инфраструктуры. В довесок этому согласно распоряжению главы государства в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» принимаются срочные меры по обеспечению электроэнергией зданий особого государственного значения на освобожденных территориях, информирует ведомство.

В то время как власти Азербайджана обеспокоены воссозданием жизни, инфраструктуры, экономики в освобожденной от армянских захватчиков части страны, покидающие наши земли вандалы продолжают уничтожать все на пути позорного бегства. При этом более всего впечатляют кадры международных информационных агентств и русских миротворцев, запечатлевшие армян за сносом электрических столбов в селах Кяльбаджара. Комментируя этот момент # директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов заметил, что электрические столбы, которые армяне демонтируют для последующей продажи и наживы, возможно даже не представляют интереса в том плане, что здесь будет прокладываться новая инфраструктура практически с чистого листа.

«На освобожденных территориях будет проложена новая, современная система электроснабжения и старые электрические столбы, скорее всего, не подойдут для линий электропередач нового образца, — пояснил специалист. – Поскольку провода здесь будут проводиться по иной системе и для них потребуются специального диаметра металлические столбы, на которых потом особым образом крепятся провода». По мнению Сулейманова, убыток от демонтажа столбов все же нельзя исключать, но больше всего подобными действиями покидающие оккупированные территории армяне вредят самим себе.

«Хочу сказать, что своим вредительством армяне в первую очередь дискредитируют собственное правительство. С другой стороны, мародерством там могут заниматься не только жители, но также люди, приезжающие с территории Армении и использующие ситуацию для собственного обогащения. Они вырубают леса на дрова, демонтируют старую систему электропередач и увозят на машинах. Наше государство может использовать или не использовать эти столбы, но, скорее всего, они для новой системы электроснабжения не понадобятся.

Между тем, говорит он, наши профильные ведомства уже приступили к осмотру и подсчету ущерба, нанесенного на уже освобожденных территориях Азербайджана. ОАО «Азеришыг» проводит необходимые восстановительные работы электропередающей инфраструктуры на освобожденных землях страны. В рамках этих мер возобновлено энергоснабжение Шуши, о чем говорится в сообщении ведомства. При этом немногим ранее к энергосети был подключен Джебраильский район Азербайджана. На текущий момент работы по обеспечению устойчивым и качественным электроснабжением вернувшихся под контроль Азербайджана территорий продолжаются, и уже в скором времени будет подано электричество и в другие районы.

По данным самой компании, ОАО «Азеришыг» ликвидирует ущерб, нанесенный армянскими ВС гражданским объектам вдоль линии фронта, а также круглосуточно проводит восстановительные работы. Среди них — создание новых энергоцентров на освобожденных территориях, создание сетей 110, 35 и 0,4 кВ с применением самых современных технологий, электронные системы релейной защиты и автоматики, системы телемеханики, строительство ЛЭП с использованием кабелей OIN 35 кВ. Согласно информации общества, под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева на территориях, освобожденных армией Азербайджана, ведутся масштабные работы по всем сферам жизни, в том числе и в сфере электроснабжения.