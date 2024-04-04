В Национальном музее искусств Азербайджана прошла лекция нумизмата Рустама Гусейнова, посвященная монета м Азербайджана, сообщает #.

В ходе лекции Рустам Гусейнов подробно рассмотрел образцы монет Кара Коюнлу, Ак Коюнлу, Сефевидов и других с надчеканами, рассказал об их особенностях и подробно рассмотрел роль в истории Азербайджана.

Монеты с надчеканками представляют особый интерес для историков, так как благодаря им нередко можно точно установить датировки правления, официальные титулы правителей и фактически контролируемую правителем территорию.

На мероприятии были продемонстрированы уникальные средневековые серебряные и медные монеты, имеющие большую историческую ценность. Некоторые из них были впервые продемонстрированы широкой публике.

Особый интерес публики, кроме серебряных и медных монет, вызвали исторические факты об их обращении и связанные с ними события.

Лекция вызвала большой интерес гостей, которые задали ряд вопросов о малоизвестных исторических фактах. Например, по надчекану можно понять отношение правителя к его предшественнику, естественный или насильственной была смена власти.

Чеканка собственной монеты ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета. Надчекан на монетах Азербайджана наносился по разным причинам, в первую очередь по политическим, и сейчас подобные монеты имеют важное значение в вопросах определения времени правления и реальной роли отдельных правителей в политической истории. Некоторые правители известны только по их именам на монетах.