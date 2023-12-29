Известный фотограф Рустам Гусейнов в интервью # подводит арт-итоги уходящего года. Будучи также историком, куратором просветительских и художественных проектов, режиссером документального кино, Рустам создал и успешно реализует проект «Андеграунд. Новая жизнь», посвященный художникам-нонкоформистам Азербайджана.

Кроме того, он — ведущий цикла видеолекций «Беседы об искусстве». На счету у фотографа несколько персональных фотовыставок в Баку и в Тбилиси.

Каким вы можете назвать уходящий год в аспекте арт-событий Баку?

Интересным и насыщенным. Мы начали год с выставки зимних пейзажей, где впервые после долгого времени были представлены все регионы Азербайджана. Это стало событием для нашей фотографии. За год в Азербайджане было реализовано немало интересных творческих проектов. Из наиболее запомнившихся лично для меня стала презентация карабахского ковра «Хатаи».

А каким оказался год для вашей творческой самореализации?

Тяжелым, если одним словом. Главное, есть результаты и наработки, с которыми можно идти дальше. Было много кропотливой работы, перечеркнутых набросков, отвергнутых проектов. Зато обрёл твердое понимание в том, что требует первостепенной работы и перспективные проекты в деталях.

Известно, что вы готовите новый проект аскетичного пейзажа, посвящённого Абшерону. Что за идея?

Идея в органической простоте и аскетизме, где очень малым количеством элементов показаны большие эстетические решения и глубокая жизненная философия. Идея о великом мастерстве, которому не требуется большое количество красок и деталей, чтобы показать красоту и суть. Своего рода код с простым, но очень эффективным в плане результата набором.

Тема Абшерона занимает едва ли не центральное место в вашем творчестве. С чем вы это связываете?

Это мир, в котором я живу, который я люблю и который меня вдохновляет и подсказывает идеи. Я нахожусь внутри него, чувствую его и он же мне показывает идеи воплощения, главное — увидеть и понять, как это воплотить.

Какие планы на 2024 год?