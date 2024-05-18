Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев с военнослужащими, привлеченными на учебные сборы по мобилизационной подготовке.

В ходе встречи генерал-полковник Керим Велиев рассказал о положительных результатах успешных реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.