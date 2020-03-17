Рукопожатия отменяются: мир переходит на «эйваллах» Эрдогана

Коронавирус диктует новые поведенческие правила. Рядовые граждане, да и не только, чтобы минимизировать вероятность заражения новым коронавирусом, перестали пожимать друг другу руки и отказались от приветственных поцелуев. Кто-то заменил традиционное рукопожатие «ногопожатием» — приветствием касаниями ног, получившим название «уханьского приветствия» по названию города, в котором началась вспышка коронавируса, а кто-то – «локтепожатием» — приветствием касаниями локтей.

Во многих странах появились даже официальные инструкции относительно приветствия. Так, власти Китая рекомендуют приветствовать друг друга многовековым способом, демонстрируя кулак в ладони, во Франции выступают за полностью бесконтактное приветствие словами и взглядом. «Я официально советую воздержаться от практики рукопожатия и за уменьшение физических контактов в общении, в том числе и поцелуя в знак приветствия»,- заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. А глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями. Приветствие локтями практикует и помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард. Министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс же предложил временно заменить рукопожатие похлопыванием по спине. Быструю популярность стало набирать и «уханьское приветствие» – его стали повторять в США и других странах: так друг с другом поздоровались даже танзанийские политики, а также генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо и министр энергетики России Александр Новак.

Все эти приветственные жесты, конечно же, вполне приемлемы, однако не соответствуют дипломатическому этикету и скорее являются забавными и приятельскими. Поэтому не могут быть приняты в качестве приветствия на серьезных политических встречах, которые, несмотря на рекомендации ВОЗ ограничить или отказаться от контактов и перейти на удаленный режим, все же имеют место быть, поскольку довольно часто возникает необходимость в личных контактах и тогда отказ от рукопожатия может показаться неуважением. Вероятно, в этом случае могут помочь перчатки. Так, королева Великобритании Елизавета II 4 марта впервые за десятилетие вручила награды с этим элементом одежды. Но перчатки являются атрибутом аристократических и высших слоев общества и ношение этого аксессуара строго регламентировано в этих кругах. Этот элемент одежды не предусмотрен на официальных и рабочих встречах в верхах, и вряд ли политикам на период пандемии будет рекомендован такой дресс-код — перчатки, фрак или смокинг.

В этой ситуации европейские политики с радостью переняли жест президента Турции Раджапа Тайипа Эрдогана «эйваллах», коим он приветствовал в ходе своих контактов в Брюсселе в начале прошлой недели генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и других официальных лиц Евросоюза (ЕС). Этот уважительный восточный стиль приветствия с прикладыванием правой руки к груди достаточно быстро получил широкое признание среди западных политиков. Так, Столтенберг на встрече с Эрдоганом повторил его жест, а потом похожим приветствием встречал уже и гостей из других стран. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич таким же образом приветствовали министра здравоохранения Германии Йенса Шпана. Древнее и традиционное турецкое приветствие «эйваллах», также использующееся в качестве благодарности, готовности помочь и прощального жеста, наряду с другим древним индийским приветствием — «намасте», стали основными жестами, которыми стали пользоваться западные лидеры на встречах со своими коллегами. Так, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, наследный принц Великобритании Чарльз, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречали своих гостей индийским жестом «намасте», соединив ладони перед собой.

Конечно, каждый волен выбирать свой личный способ защиты от коронавируса, который передается контактным путем, т.е. в том числе через рукопожатия и поцелуи. Согласно исследованию Национального центра биотехнологической информации США, через одно рукопожатие потенциально могут передаваться в среднем 124 миллиона бактерий, причем, чем дольше и сильнее жать руку, тем больше бактерий передастся.

И чтобы избежать заражения в поиск оригинальных и безвредных способов приветствия включились социальные сети: предложения поступают самые интересные — от поклонов, реверансов, жеста Ваканды до вулканского приветствия или «джазовых ладошек». Конечно, можно бы помахать руками, послать воздушный поцелуй, подмигнуть, улыбнуться. Но это все для простых смертных. Для политиков же, которые не могут самоустраниться и самоизолироваться без особых на то показаний, и обязаны продолжать работать со своими коллегами, встречаться с ними и решать мировые проблемы, жесты «эйваллах» и «намасте» подходят как нельзя лучше как при личных встречах, так и при виртуальном общении. Кстати пришелся бы и жест, подобный интернациональному пролетарскому приветствию Рот Фронт, как символ всеобщей борьбы с коронавирусом.