Россия всегда была популярным направлением для трудовых мигрантов из Азербайджана: ехать недалеко, виза не нужна, русский язык многие в той или иной степени знают. Страна большая, возможностей много и найти работу, на которую можно прожить самому и посылать часть денег на Родину, было несложно. Туда на заработки ехали граждане многих стран СНГ, но с началом военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной, ситуация изменилась. Из-за санкций экономическая ситуация в России ухудшилась и на мигрантах это не могло не сказаться. Часть мигрантов вернулась домой.

Сейчас прогнозируется, что Россию покинет очередная волна мигрантов. Причина заключается в падении рубля по отношению к доллару и евро, которое приводит к снижению уровня их доходов. По мнению главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, которое он озвучил «Ведомостям», по этой причине страну могут покинуть до трети трудовых мигрантов. Он отметил, что из-за ослабления рубля по отношению к доллару заработки иностранцев в нашей стране становятся сопоставимы с доходами на их родине. В свою очередь председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов подчеркнул, что переориентация мигрантов на другие страны усиливается. Так, таджикские мигранты все чаще предпочитают России и Казахстану Южную Корею и Великобританию, куда они едут на сезонные работы.

А что же мигранты из Азербайджана? Ожидать ли в ближайшее время возвращения из РФ, уехавших за длинным рублем, соотечественников?

Как заявил # председатель Общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» Азер Аллахверанов, согласно данным на январь 2023-го года в России проживало около 600 тысяч граждан Азербайджана, треть из которых это мигранты, непосредственно занимающиеся трудовой деятельностью. По его словам, непростая ситуация складывается не только из-за снижения курса рубля. Тенденция по отъезду мигрантов из этой страны четко прослеживается с февраля прошлого года, и она связана с российско-украинским конфликтом. Происходящее привело к росту напряженности в российском обществе, экономические санкции ударили по всем отраслям экономики и соответственно по тем мигрантам, которые были задействованы в IT- сфере, строительстве, крупных инфраструктурных проектах.

«Российские эксперты по трудовой миграции в последнем квартале 2022 года заговорили о том, что отток трудовых мигрантов из России, в основном в страны Центральной Азии и в Армению, достиг наивысшей точки за много лет. В 2023 году все санкции остались в силе, и к ним прибавилось резкое ослабление рубля. Сейчас на основе социологических опросов даются прогнозы, что Россию в ближайшее время может покинуть большое количество мигрантов. С ними, правда, согласны не все. Отмечу, что активно в свои страны возвращаются мигранты из Центральной Азии. Они нередко работают в сферах, которые можно назвать малооплачиваемыми. Речь, в частности, о тех, кто задействован в сфере общепита, ритейла, сфере услуг», – поделился эксперт.

Говоря о мигрантах из Азербайджана, он отметил, что их можно разделить на две группы: первая — едет на заработки временно и периодически приезжают в Азербайджан или отсылают своим семьям деньги, вторая – уезжает в Россию всей семьей. Вторая группа планирует там обосноваться, в дальнейшем получить гражданство этой страны. Оттоку подвержены именно мигранты из первой группы, которые теряют доходы, отсылая деньги, они теряют определенную сумму при конвертации, а цены везде растут.

«Но нельзя говорить о значительном оттоке. С чем это связано? С тем, что наши трудовые мигранты в основном задействованы в сфере торговли, в которой есть ежедневный оборот. При розничной торговле можно регулировать цены, а значит и свои доходы. Потому на наших мигрантах ослабление рубля хотя и сказывается, но не так сильно. Что касается серьезной переориентации наших трудовых мигрантов на другие страны, то фрагментарные данные, имеющиеся у меня, позволяют предположить, что ее ожидать не стоит», – отметил Аллахверанов.

Если говорить о возвращении азербайджанских мигрантов в родные края, то, по его словам, и сейчас в Азербайджане немало людей, которые годами проработав в России, по тем или иным причинам вернулись домой. Многие из них трудятся в разных отраслях отечественной экономики, занимаются бизнесом.

«Те, кто вернулись с определенным капиталом, смогли вложить его в проекты, приносящие прибыль. Но какой-то статистики по этому поводу нет. Нужно привлекать таких людей, чтобы они вкладывали заработанные деньги в свою страну, тем более, сейчас у нас активно идет работа по восстановлению освобожденных территорий, там претворяются в жизнь крупные проекты», – резюмировал эксперт.