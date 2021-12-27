Да, идеологи и создатели прямой (Ж.Ж. Руссо и др.) и представительной (Ш. Монтескье, Дж. Локк, Вольтер и др.) демократии давным-давно ушли в мир иной, но их продолжатели до сих пор спорят: «Какая же система более эффективна?».

Конечно, в мире больше распространена представительная демократия, но прямая демократия также не редкость, отдельные ее элементы применяются даже в странах представительной демократии. А так, например, в Швейцарии все важные вопросы решаются референдумами, а сама Швейцария является типичной страной прямой демократии.

К чему мы это говорим? На днях прошла очередная годичная пресс-конференция российского президента. Казалось бы, в этой стране все важные вопросы, в том числе запросы к правительству, должны быть оглашены в первую очередь народными избранниками, т.е. депутатами в парламенте, но в Кремле вместе этого считают, что президент должен непосредственно общаться с «народом», должен отвечать на его вопросы.

Насколько это эффективно и удобно, нам трудно судить, единственное, что мы можем говорить, это то, что Россия ни по одному параметру не является передовой страной: в политическом плане она, пожалуй, является типичной авторитарной страной, а в экономическом — является страной с отсталой экономикой.

Но из пресс-конференции В. Путина нам запомнилась другая деталь. Российский президент, вновь впав в истерику, начал критиковать США и НАТО за то, что они создают проблемы для безопасности России. «Они приближаются к нашим границам» — так заявил президент Путин.

Но в действительности, проблема в другом: это Россия. как считают соседние государства, является прямой угрозой для их безопасности, поэтому они и стремятся в НАТО, развивают двусторонние отношения с США, создают на своей территории военные базы Вашингтона. Да, дело в этом.

Почему, например, Украина стремится стать членом НАТО? Почему Грузия строит военные отношения с США и НАТО? Тут не стоит ломать голову, искать какие-то другие причины, она одна: Россия является непосредственной угрозой для безопасности этих стран. Москва аннексировала Крым, вывела из-под контроля Киева восточные районы страны. Что же касается Грузии, Москва то же самое сделала с Абхазией и Южной Осетией. Вдобавок, несколько лет тому назад намеревалась оккупировать всю Грузии, тогда ее остановили западные страны и США.

Российских политиков на сей раз бесят перспективы приема «гуамовской тройки» в НАТО. Заметим, что на пресс-конференции президент Путин особо остановился на этом вопросе. Есть ли серьезные основания для беспокойства? Ведь страны–члены НАТО еще не назвали конкретные даты приема этих стран в НАТО! Думается, что, поднимая схожие вопросы, Россия преследует две цели. Во-первых, она пытается оправдать перемещение своих войск к границам Украины. Во-вторых, после ухода канцлера А.Меркель в отставку в Кремле опасаются, что процесс принятия стран «гуамовской тройки» в НАТО может получить реальный оборот.

Наверное, именно из-за этого в Кремле сочинили упреждающую доктрину безопасности России, где особо подчеркивается, что главной угрозой для России является процесс принятия бывших советских республик в НАТО.

Станут ли постсоветские страны в ближайшее время членами НАТО, пока не известно, но ясно и понятно одно: никто не примет новые условия России.

Поэтому часть политических наблюдателей считают, что наступающий год пахнет порохом. По идее, все может быть, особенно не исключено военное столкновение между Россией и Украиной. Но все же будем надеяться, что в Кремле еще не потеряли здравый смысл…