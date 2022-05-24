Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о создании Международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщила пресс-служба ОП, эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. «Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель — разрабатывать определенные рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к работе группы», – сообщил Ермак, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

Он выразил убеждение, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

«Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины», – отметил Ермак. (УНИАН)