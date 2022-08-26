Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж получил от России и Украины гарантии безопасности для миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам французского лидера, 25 августа он провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также на днях провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена» , — сказал Макрон в ходе брифинга в Алжире, где он сейчас находится.