Госсекретарь США Марко Рубио обсудил дипломатическое урегулирование конфликта на Украине с министрами иностранных дел Финляндии, Франции, Германии, Италии Польши, Великобритании и Украины, а также главой европейской дипломатии, сообщил американский Госдепартамент.

Стороны «договорились продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны путем долгосрочного урегулирования путем переговоров», говорится в сообщении.

CNN, комментируя его, отмечает, что Рубио «обговорил с министрами иностранных дел Европы и Украины работу коалиции над созданием потенциальных гарантий безопасности для Украины».

Украинский министр Андрей Сибига в соцсети Х подтвердил, что Киев готов к «следующим шагам к миру» и «встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах», говорится в публикации телеканала.