Госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с советниками по национальной безопасности из европейских стран и Украины для обсуждения возможных гарантий безопасности. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По данным издания, встреча станет частью «деликатных дипломатических переговоров» и позволит выработать предварительные параметры гарантий перед потенциальными переговорами между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Собеседник издания уточнил, что рассматриваемые меры могут включать обязательство Вашингтона оказывать воздушную поддержку операциям под руководством европейских стран, а также предоставлять разведданные США своим союзникам.