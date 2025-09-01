Франция в четверг, 4 сентября, проведет в рамках «Коалиции желающих» встречу представителей примерно 30 стран, посвященную дальнейшим действиям по окончанию войны в Украине и послевоенным гарантиям безопасности для Киева. Кроме того, планируется «проанализировать последствия упорного отказа России от заключения мира», говорится в заявлении офиса президента Эмманюэля Макрона, опубликованном в понедельник, 1 сентября.

В Елисейском дворце сообщили, что встреча пройдет в гибридном формате, то есть часть участников будет присутствовать в Париже физически, а часть присоединится к ним через интернет. Председательствовать на ней будут Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Президент Украины Владимир Зеленский в этот день приедет в Париж для встречи с европейскими лидерами, сообщают агентство AFP и телеканал «Суспiльне».

В правительстве Германии пока не смогли сказать журналистам, будет ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц участвовать в планирующемся саммите, и если да, то в каком формате.

«Коалиция желающих» была создана по предложению Стармера и Макрона из стран, готовых помогать Украине в защите от российской агрессии. На встречах этой группы обсуждается в том числе перспектива отправки в Украину европейских военных для обеспечения мира после того, как он будет достигнут. На онлайн-встрече 19 августа о готовности отправить свои войска в послевоенную Украину заявили около 10 стран, включая Францию и Великобританию.

Мерц же в интервью телеканалу ZDF 31 августа заявил, что вопрос об отправке западных войск в Украину «не стоит на повестке дня» и что главный приоритет для Германии и ее союзников — это «поддержка украинской армии, чтобы та могла в долгосрочной перспективе защищать свою страну».

13 августа Мерц, Стармер и Макрон выпустили совместное заявление, согласно которому ни на вооруженные силы Украины, ни на ее сотрудничество с третьими странами не должно быть наложено никаких ограничений. Москва также не должна иметь право вето на следование Киева по пути вступления в Евросоюз и НАТО, убеждены в Берлине, Лондоне и Париже. (DW)