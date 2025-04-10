Министры обороны Коалиции желающих — возглавляемого Великобританией и Францией объединения нескольких десятков стран ЕС, НАТО и их союзников из более отдаленных регионов мира, собирающихся помочь обеспечить безопасность Украины после возможного прекращения огня, — в четверг собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Вслед за этим в пятницу британский министр обороны Джон Хили и его коллега из Германии Борис Писториус проведут совещание Оборонной контактной группы по Украине, более известной как Рамштайнская группа. С февраля США прекратили председательствовать на ее встречах.
На встрече министры обсудят, что готова предоставить силам коалиции каждая страна-участница, включая логистику и разведывательные возможности в дополнение к воздушным, наземным и морским силам, имея в виду составить приблизительный план к концу апреля.
Однако несколько источников на условиях анонимности сообщили агентству Bloomberg, что между Лондоном и Парижем продолжаются дебаты о том, нужны ли силам коалиции какие-то формы поддержки со стороны США. Администрация Трампа пока не обещала ничего подобного.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности от США, обсуждать которые Вашингтон пока отказывается. В феврале, когда коалиция только формировалась, Стармер заявил, что поддержка со стороны США необходима, поскольку гарантия безопасности со стороны США — это «единственный способ» эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину.
Практически с момента объявления о создании Коалиции желающих Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа помочь если не войсками, то логистикой, средствами ПВО и разведки. Эти усилия пока не принесли результатов.
Дипломаты, готовившие встречу в штаб-квартире НАТО, по возможности обходили стороной вопрос о том, насколько важно отсутствие США на переговорах, хотя опасения о том, что Трамп может сократить поддержку альянса, никуда не делись, отмечает Financial Times.
Наделение НАТО организационной ролью рассматривается как один из способов обеспечить косвенное участие США, сообщили FT официальные лица, готовившие встречу.
По данным Bloomberg, около 15 стран подтвердили свою готовность предоставить войска для участия в этой операции, в том числе Канада и Австралия. На текущем этапе формально коалиция не связана с НАТО. (bbc.com)